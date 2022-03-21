Вентствол на шахте им. Скочинского в ДНР обесточен, под землёй остались 45 горняков

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В результате очередного обстрела со стороны украинской армии обесточен вентиляционный ствол шахты им. Скочинского в ДНР, 45 горняков будут поднимать на поверхность.
Вентствол на шахте им. Скочинского в ДНР обесточен, под землёй остались 45 горняков
  • Gettyimages.ru
  • © Chris McGrath

«В 13:30 в результате очередного обстрела ВФУ обесточен... 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского... На поверхность будут поднимать 45 человек (работающих на западной панели). Пострадавших нет», — говорится в сообщении Минугля ДНР.

Ранее сообщалось об обесточивании шахты им. Челюскинцев в Донецке, под землёй находятся 78 горняков.

В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.

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