В ДНР заявили, что в обесточенной из-за обстрелов шахте находятся 78 горняков

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Шахта имени Челюскинцев в Донецке обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землёй находятся 78 горняков.
В ДНР заявили, что в обесточенной из-за обстрелов шахте находятся 78 горняков
  • Gettyimages.ru
  • © Andreea Campeanu

«В результате обстрела ВФУ в Донецке обесточена шахта им. Челюскинцев. Под землёй находятся 78 горняков», — заявил штаб территориальной обороны ДНР.

В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.

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