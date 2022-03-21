В ДНР заявили, что в обесточенной из-за обстрелов шахте находятся 78 горняков
Шахта имени Челюскинцев в Донецке обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землёй находятся 78 горняков.
- Gettyimages.ru
- © Andreea Campeanu
«В результате обстрела ВФУ в Донецке обесточена шахта им. Челюскинцев. Под землёй находятся 78 горняков», — заявил штаб территориальной обороны ДНР.
В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.
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