Песков: националисты на Украине используют любую остановку операции для перегруппировки

Любая остановка спецоперации на Украине используется националистами для перегруппировки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело в том, что любая остановка операции используется националистическими подразделениями для перегруппировки. Используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, не планируется ли возобновить договорённости о прекращении огня на время переговоров между делегациями.

По его словам, так было неоднократно.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что специальная операция на Украине завершится подписанием всеобъемлющих документов.

Глава российской делегации на переговорах с Киевом помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиция по Донбассу сформулирована чётко и Россия от неё не отступит.