Военный эксперт Кнутов заявил, что США выгодно затягивание конфликта на Украине
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Киевский режим не хочет думать о своём населении, о своих мирных гражданах», — сказал Кнутов.
По его словам, преследуется две цели.
«Решения ведь сам киевский режим не принимает. Принимается решение в Вашингтоне», — отметил Кнутов.
Он подчеркнул, что США выгодно продолжение конфликта на Украине.
«С одной стороны, это деньги для военно-промышленного комплекса, а с другой — это максимальное введение санкций против России, обострение ситуации в нашей стране с одной целью: дестабилизация социально-экономического положения, чтобы народ вышел и потребовал смены власти. Это сценарий 1991 года, и Запад его тщательнейшим образом отрабатывает», — сказал эксперт.
Ранее Кнутов рассказал, как на Украину поставляется оружие из Польши.