Военный эксперт Кнутов заявил, что США выгодно затягивание конфликта на Украине

Военный эксперт Юрий Кнутов в стриме RT «Летучка» заявил, что США с помощью киевских властей намеренно затягивают конфликт на Украине.

«Киевский режим не хочет думать о своём населении, о своих мирных гражданах», — сказал Кнутов.

По его словам, преследуется две цели.

«Решения ведь сам киевский режим не принимает. Принимается решение в Вашингтоне», — отметил Кнутов.

Он подчеркнул, что США выгодно продолжение конфликта на Украине.

«С одной стороны, это деньги для военно-промышленного комплекса, а с другой — это максимальное введение санкций против России, обострение ситуации в нашей стране с одной целью: дестабилизация социально-экономического положения, чтобы народ вышел и потребовал смены власти. Это сценарий 1991 года, и Запад его тщательнейшим образом отрабатывает», — сказал эксперт.

Ранее Кнутов рассказал, как на Украину поставляется оружие из Польши.