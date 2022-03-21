Военный эксперт Кнутов рассказал, как на Украину поставляется оружие из Польши

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Военный эксперт Юрий Кнутов в стриме RT «Летучка» рассказал, как на Украину поставляется оружие из Польши.
Военный эксперт Кнутов рассказал, как на Украину поставляется оружие из Польши
  • © RT

Кнутов напомнил, что западная Украина «активно связана с Польшей».

«Аэродром в 100 км от Украины на территории Польши — туда поставляют транспортниками оружие, боеприпасы, это всё разгружается. Потом везут гражданскими фурами, я подчёркиваю, на территорию Западной Украины, а оттуда уже развозят по боевым частям», — рассказал эксперт.

Возможность доступа в ряде мест пока существует, отметил он.

«Киев перекрыт с трёх сторон, четвёртая сторона специально оставлена открытой, чтобы мирное население могло выходить», — сказал Кнутов.

Что касается донецкой группировки ВСУ, «там сложнее».

«Окружение так же — с трёх сторон. Но возможность подвоза боеприпасов существует», — добавил специалист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об упрощении таможенных процедур для организации ввоза на территорию государства «грузов для обороны и людей».

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.

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