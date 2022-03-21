Военный эксперт Кнутов рассказал, как на Украину поставляется оружие из Польши
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Кнутов напомнил, что западная Украина «активно связана с Польшей».
«Аэродром в 100 км от Украины на территории Польши — туда поставляют транспортниками оружие, боеприпасы, это всё разгружается. Потом везут гражданскими фурами, я подчёркиваю, на территорию Западной Украины, а оттуда уже развозят по боевым частям», — рассказал эксперт.
Возможность доступа в ряде мест пока существует, отметил он.
«Киев перекрыт с трёх сторон, четвёртая сторона специально оставлена открытой, чтобы мирное население могло выходить», — сказал Кнутов.
Что касается донецкой группировки ВСУ, «там сложнее».
«Окружение так же — с трёх сторон. Но возможность подвоза боеприпасов существует», — добавил специалист.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об упрощении таможенных процедур для организации ввоза на территорию государства «грузов для обороны и людей».
По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.