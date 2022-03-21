Минобороны: ВКС России уничтожили шесть украинских ЗРК «Бук-М1» и три орудия «Мста-Б»

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Авиация ВКС России за ночь уничтожила шесть украинских ЗРК «Бук-М1» и три орудия «Мста-Б».
Минобороны: ВКС России уничтожили шесть украинских ЗРК «Бук-М1» и три орудия «Мста-Б»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населённых пунктов Наливайковка и Золочев, шесть зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», три артиллерийских орудия «Мста-Б» в районе Вышгорода, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники», — сказал он.

Также российскими средствами ПВО ночью сбиты над населёнными пунктами Чернобаевка и Циркуны ещё два украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее стало известно, что армия России ночью 21 марта нанесла удар высокоточными крылатыми ракетами по центру подготовки иностранных наёмников и украинских националистов в Ровенской области.

В результате уничтожены более 80 наёмников и националистов.

20 марта российские военные нанесли высокоточный удар по базе подготовки Сил специальных операций ВСУ, где базировались иностранные наёмники.

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