Сотрудники ГСЧС Украины ликвидировали утечку аммиака на химзаводе в Сумской области

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Спасатели ликвидировали утечку аммиака на химзаводе «Сумыхимпром», заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Сотрудники ГСЧС Украины ликвидировали утечку аммиака на химзаводе в Сумской области
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«В 07:49 (08:49 мск) авария по выбросу аммиака в городе Сумы на территории ПАО «Сумыхимпром» ликвидирована», — говорится в сообщении ГСЧС.

Сотрудники предприятия приступили к регламентным работам по восстановлению технологического процесса.

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий ранее проинформировал об утечке аммиака на химзаводе. О причинах инцидента неизвестно.

19 марта стало известно, что на «Сумыхимпроме» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооружённых сил России.

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