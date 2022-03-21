Сотрудники ГСЧС Украины ликвидировали утечку аммиака на химзаводе в Сумской области
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«В 07:49 (08:49 мск) авария по выбросу аммиака в городе Сумы на территории ПАО «Сумыхимпром» ликвидирована», — говорится в сообщении ГСЧС.
Сотрудники предприятия приступили к регламентным работам по восстановлению технологического процесса.
Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий ранее проинформировал об утечке аммиака на химзаводе. О причинах инцидента неизвестно.
19 марта стало известно, что на «Сумыхимпроме» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооружённых сил России.