В Сумской области заявили об утечке аммиака на химзаводе

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Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака.

«В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 км. Под угрозой оказалось село Новоселица», — написал Живицкий в своём Telegram-канале.

Работают аварийные бригады завода и экстренные службы Украины.

О причинах утечки не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Сумах на химическом заводе «Сумыхимхром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооружённых сил России.

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