В Сумской области заявили об утечке аммиака на химзаводе

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака.

«В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 км. Под угрозой оказалось село Новоселица», — написал Живицкий в своём Telegram-канале.

Работают аварийные бригады завода и экстренные службы Украины.

О причинах утечки не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Сумах на химическом заводе «Сумыхимхром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооружённых сил России.