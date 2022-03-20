Минобороны России зафиксировало за сутки более 5 тысяч просьб об эвакуации из Украины

Россия за сутки получила больше 5 тыс. просьб об эвакуации от граждан Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило ещё 5117, а всего их в нашей базе данных уже 2 716 436 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2095 населённых пунктов Украины», — заявил Мизинцев.

По данным Минобороны России, украинские националисты удерживают до 130 тыс. мирных жителей в заложниках в Мариуполе.

За минувшие сутки пункты пропуска на границе с Россией пересекли более 12 тыс. беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.

Вооружённые силы России за сутки продвинулись на 12 км.