В Минобороны заявили, что ВС России завершают разгром нацбата «Донбасс»
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«Подразделения российских вооружённых сил завершают разгром националистического батальона «Донбасс». В течение дня продвинулись на 12 км», — рассказал он.
Конашенков добавил, что российские подразделения вышли на рубеж населённого пункта Никольское и во взаимодействии с подразделениями ДНР блокировали с трёх сторон населённый пункт Сладкое.
Ранее стало известно, что авиация ВКС России поразила за день 89 объектов военной инфраструктуры Украины.