В Минобороны заявили, что ВС России завершают разгром нацбата «Донбасс»

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Вооружённые силы России в рамках спецоперации на Украине завершают разгром националистического батальона «Донбасс» и за сутки продвинулись на 12 км. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны заявили, что ВС России завершают разгром нацбата «Донбасс»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Подразделения российских вооружённых сил завершают разгром националистического батальона «Донбасс». В течение дня продвинулись на 12 км», — рассказал он.

Конашенков добавил, что российские подразделения вышли на рубеж населённого пункта Никольское и во взаимодействии с подразделениями ДНР блокировали с трёх сторон населённый пункт Сладкое.

Ранее стало известно, что авиация ВКС России поразила за день 89 объектов военной инфраструктуры Украины. 

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