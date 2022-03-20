В Минобороны сообщили о поражении авиацией ВКС России 89 военных объектов Украины

Авиация ВКС России поразила за день 89 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 89 военных объектов Украины», — заявил Конашенков.

В частности, было уничтожено четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеоролик уничтожения танка Вооружённых сил Украины высокоточным ракетным оружием.

Также сообщалось, что военнослужащие группировки войск ДНР в рамках наступления взяли под контроль населённый пункт Степное.