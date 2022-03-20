В Минобороны сообщили о поражении авиацией ВКС России 89 военных объектов Украины
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«За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 89 военных объектов Украины», — заявил Конашенков.
В частности, было уничтожено четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видеоролик уничтожения танка Вооружённых сил Украины высокоточным ракетным оружием.
Также сообщалось, что военнослужащие группировки войск ДНР в рамках наступления взяли под контроль населённый пункт Степное.