В Минобороны сообщили о поражении авиацией ВКС России 89 военных объектов Украины

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Авиация ВКС России поразила за день 89 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны сообщили о поражении авиацией ВКС России 89 военных объектов Украины
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

«За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 89 военных объектов Украины», — заявил Конашенков.

В частности, было уничтожено четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеоролик уничтожения танка Вооружённых сил Украины высокоточным ракетным оружием.

Также сообщалось, что военнослужащие группировки войск ДНР в рамках наступления взяли под контроль населённый пункт Степное.

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