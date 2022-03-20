Подразделения ДНР взяли под контроль Степное

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Военнослужащие группировки войск ДНР в рамках наступления взяли под контроль населённый пункт Степное.
Подразделения ДНР взяли под контроль Степное
  • © Илья Питалев

«Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяла под полный контроль населённый пункт Степное и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил», — следует из заявления Минобороны России.

Отмечается, что в рамках наступления было уничтожено до 25 человек личного состава, два танка, два БМП и пять автомобилей повышенной проходимости.

Ранее украинская армия открыла огонь из РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка.

В Минздрав ДНР также поступила информация о ранении гражданского населения на ранее освобождённых Народной милицией ДНР территориях.

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