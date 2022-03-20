В ДНР сообщили о ранении семи мирных жителей

В Минздрав Донецкой Народной Республики поступила информация о ранении гражданского населения на ранее освобождённых Народной милицией ДНР территориях.

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, четыре человека получили ранения в Мариуполе. Ещё по одному жителю были ранены в Новотроицком, Владимировке и Мирном.

«От Минздрава ДНР поступила информация о ранении семи мирных жителей с ранее освобождённых НМ ДНР территорий... Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в тексте официального заявления.

Уточняется, что среди пострадавших есть пенсионерка 1937 года рождения.

В Народной милиции ЛНР ранее сообщили об обстреле школы в Рубежном украинскими войсками во время эвакуации людей.

Уточняется, что мирные жители переждали обстрел в подвале, после чего были благополучно вывезены в пункт приёма беженцев города Старобельска.