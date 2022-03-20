ВСУ обстреляли окраины Донецка из РСЗО «Град»

Короткая ссылка
Украинская армия открыла огонь из РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ВСУ обстреляли окраины Донецка из РСЗО «Град»
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба территориальной обороны ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных оказалась обесточенной шахта им. Засядько, 35 горняков находятся под землёй.

Ранее в Минздрав Донецкой Народной Республики поступила информация о ранении гражданского населения на ранее освобождённых Народной милицией ДНР территориях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить