ВСУ обстреляли окраины Донецка из РСЗО «Град»
- РИА Новости
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным штаба территориальной обороны ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных оказалась обесточенной шахта им. Засядько, 35 горняков находятся под землёй.
Ранее в Минздрав Донецкой Народной Республики поступила информация о ранении гражданского населения на ранее освобождённых Народной милицией ДНР территориях.