ВСУ обстреляли окраины Донецка из РСЗО «Град»

Украинская армия открыла огонь из РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба территориальной обороны ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных оказалась обесточенной шахта им. Засядько, 35 горняков находятся под землёй.

Ранее в Минздрав Донецкой Народной Республики поступила информация о ранении гражданского населения на ранее освобождённых Народной милицией ДНР территориях.