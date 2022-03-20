В ДНР из-за обстрела ВСУ обесточена шахта, под землёй остались 35 горняков

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В результате обстрела со стороны украинских военных оказалась обесточенной шахта им. Засядько, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
В ДНР из-за обстрела ВСУ обесточена шахта, под землёй остались 35 горняков
  • РИА Новости

«В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка обесточена шахта им. Засядько. В настоящее время под землёй находятся 35 горняков. Их будут выводить на поверхность», — говорится в сообщении.

Ранее в Минздрав Донецкой Народной Республики поступила информация о ранении гражданского населения на ранее освобождённых Народной милицией ДНР территориях.

19 марта более 130 шахтёров застряли под землёй после обстрелов со стороны ВСУ, которые привели к обесточиванию двух шахт.

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