В ДНР из-за обстрела ВСУ обесточена шахта, под землёй остались 35 горняков

В результате обстрела со стороны украинских военных оказалась обесточенной шахта им. Засядько, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка обесточена шахта им. Засядько. В настоящее время под землёй находятся 35 горняков. Их будут выводить на поверхность», — говорится в сообщении.

Ранее в Минздрав Донецкой Народной Республики поступила информация о ранении гражданского населения на ранее освобождённых Народной милицией ДНР территориях.

19 марта более 130 шахтёров застряли под землёй после обстрелов со стороны ВСУ, которые привели к обесточиванию двух шахт.