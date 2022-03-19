В ДНР заявили об обесточивании двух шахт в результате обстрелов ВСУ

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В Минэнерго ДНР заявили, что более 130 шахтёров находятся под землёй после обстрелов со стороны ВСУ, которые привели к обесточиванию двух шахт.
В ДНР заявили об обесточивании двух шахт в результате обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

«19 марта в результате очередных обстрелов ВФУ в 12:40 обесточена шахта им. Челюскинцев (кроме вентилятора главного проветривания) и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Согласно данным ведомства, в шахте им. Челюскинцев находятся 47 человек, а в шахте им. Скочинского — 85.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы 14,3 тыс. человек, в том числе более 2,7 тыс. детей.

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