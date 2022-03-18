Минобороны: из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали свыше 14 тысяч человек

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы 14,3 тыс. человек, в том числе более 2,7 тыс. детей.

«За прошедшие сутки без участия официального Киева из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 14 397 человек, из них 2781 ребёнок», — заявил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала специальной военной операции России на Украине эвакуированы 297 858 человек, из них 63 465 детей.

Мизинцев также добавил, что без участия Украины удалось осуществить безопасную эвакуацию в Крым 181 иностранного гражданина из Нигерии, Узбекистана, Казахстана, Ливана, Шри-Ланки, Пакистана, Сербии и Туниса.

«Удалось обеспечить заявленные Украиной гуманитарные коридоры на Киевском, Харьковском, Житомирском направлениях и эвакуировать 3399 человек на автобусах и личных автомобилях», — подытожил Мизинцев.

Ранее стало известно, что российские вооружённые силы обеспечили 18 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 57 тыс. человек.

Беженцы рассказали RT о ситуации в Мариуполе и о том, каким образом им удалось покинуть город.