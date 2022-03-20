В Донецке заявили об эвакуации 35 горняков из обесточенной после обстрела шахты

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В Донецке на поверхность выведены 35 человек из обесточенной из-за обстрела шахты имени Засядько. Об этом заявили в Министерстве угля и энергетики ДНР.
В Донецке заявили об эвакуации 35 горняков из обесточенной после обстрела шахты
  • Gettyimages.ru
  • © Aliyev Alexei Sergeevich

Ранее министерство в Telegram сообщило, что шахта обесточена в результате обстрела, под землёй находились 35 человек, информации о пострадавших не приводилось.

«Эвакуационные работы на шахте имени Засядько завершены. В 19:15 горняки подняты на поверхность, пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.

19 марта более 130 шахтёров застряли под землёй после обстрелов со стороны ВСУ, которые привели к обесточиванию двух шахт.

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