Военнослужащие Росгвардии в рамках операции по освобождению города Изюм захватили в плен ряд лидеров нацформирований и пособников СБУ.

«В ходе боя они... взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы», — говорится в сообщении ведомства.

За участие в освобождении города Изюм в Харьковской области Украины Росгвардия представила к государственным наградам 40 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8, шесть БПЛА и ракету «Точка-У» к северу от Изюма.

Кроме того, артиллерийским огнём российские военнослужащие уничтожили шесть украинских комплексов РЭБ «Буковель».