Бойцы Росгвардии захватили в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ в Изюме
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«В ходе боя они... взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы», — говорится в сообщении ведомства.
За участие в освобождении города Изюм в Харьковской области Украины Росгвардия представила к государственным наградам 40 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8, шесть БПЛА и ракету «Точка-У» к северу от Изюма.
Кроме того, артиллерийским огнём российские военнослужащие уничтожили шесть украинских комплексов РЭБ «Буковель».