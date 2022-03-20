Росгвардия представила к госнаградам 40 военнослужащих за участие в освобождении Изюма

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За участие в освобождении города Изюм в Харьковской области Украины Росгвардия представила к государственным наградам 40 военнослужащих.
Росгвардия представила к госнаградам 40 военнослужащих за участие в освобождении Изюма
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Спецназовцы Росгвардии совершили воинский подвиг... во время операции по освобождению от украинских националистов города Изюм... За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам», — говорится в сообщении ведомства.

За минувшую ночь российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8, шесть БПЛА и ракету «Точка-У» к северу от Изюма.

Кроме того, артиллерийским огнём российские военнослужащие уничтожили шесть украинских комплексов РЭБ «Буковель».

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