Российские средства ПВО за ночь сбили украинский вертолёт Ми-8 и «Точку-У»

За минувшую ночь российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8, шесть БПЛА и ракету «Точка-У» к северу от Изюма.

«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе: один вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе н. п. Коханое, шесть украинских БПЛА, включая один Bayraktar TB2 в районе Шибенное, а также одна украинская тактическая баллистическая ракета «Точка-У» в районе Чистоводовки», — следует из заявления Минобороны России.

Кроме того, артиллерийским огнём российские военнослужащие уничтожили шесть украинских комплексов РЭБ «Буковель».

Ранее сообщалось о высокоточном ударе российских ВС по базе подготовки Сил специальных операций ВСУ, где базировались иностранные наёмники.

Также ракетами «Калибр» уничтожили цеха по ремонту повреждённой украинской бронетанковой техники.