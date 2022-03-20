За время эскалации в ДНР погибли 55 мирных жителей, ранения получили 22 ребёнка

За время эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 55 мирных жителей, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 31 день эскалации со стороны ВФУ погибли 55 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 318 мирных жителей (124 человека с ранее освобождённой ВС ДНР территории), в том числе 22 ребёнка», — говорится в сообщении СЦКК.

Ранее украинская армия открыла огонь из РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка.

В Минздрав ДНР также поступила информация о ранении гражданского населения на ранее освобождённых Народной милицией ДНР территориях.