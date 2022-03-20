Украинские военные «Градами» обстреляли населённый пункт Васильевка в ДНР
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — RT) по направлению населённого пункта Васильевка: выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов в Донецкой Народной Республике.
Силы Народной милиции Донецкой Республики полностью взяли под контроль населённый пункт Тарамчук.