В Минобороны сообщили о поражении авиацией ВКС России 59 военных объектов Украины

Авиация ВКС России поразила 59 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины», — заявил Конашенков.

В частности, были уничтожены три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и другие боевые бронированные машины, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномёта, 1248 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подразделения российских вооружённых сил форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону батальона «Айдар».

За сутки ВС России продвинулись на 5 км в ходе операции на Украине.

Ранее стало известно, войска ДНР к 19 марта освободили уже 98 населённых пунктов на территории республики.