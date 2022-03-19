Кадыров пригрозил украинским националистам мерами при отказе сложить оружие

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил украинским националистам карательными мерами, если они добровольно не сложат оружие.
Кадыров пригрозил украинским националистам мерами при отказе сложить оружие
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдёт до вас. Либо вы добровольно сложите оружие и примете заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», — сообщил он.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование преступлений украинских националистов против мирного населения.

18 марта российское Минобороны заявило о готовности открыть гуманитарные коридоры для сложивших оружие националистов из Мариуполя, но получило от украинских властей отказ.

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