Бастрыкин поручил расследовать преступления украинских националистов

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование преступлений украинских националистов против мирного населения.
Бастрыкин поручил расследовать преступления украинских националистов
  • © СК РФ

По данным СК, украинские националисты продолжают совершение преступлений против мирного населения.

«Бастрыкин поручил ГСУ СК России во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и ДНР осуществить сбор и фиксацию доказательств совершения преступления в отношении мирных граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Также поручено установить причастных к преступлениям лиц.

Ранее Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела в связи с массированными обстрелами украинскими националистами жителей Донбасса.

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