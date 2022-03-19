Бастрыкин поручил расследовать преступления украинских националистов
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По данным СК, украинские националисты продолжают совершение преступлений против мирного населения.
«Бастрыкин поручил ГСУ СК России во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и ДНР осуществить сбор и фиксацию доказательств совершения преступления в отношении мирных граждан», — говорится в сообщении ведомства.
Также поручено установить причастных к преступлениям лиц.
Ранее Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела в связи с массированными обстрелами украинскими националистами жителей Донбасса.