Бастрыкин поручил расследовать преступления украинских националистов

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование преступлений украинских националистов против мирного населения.

По данным СК, украинские националисты продолжают совершение преступлений против мирного населения.

«Бастрыкин поручил ГСУ СК России во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и ДНР осуществить сбор и фиксацию доказательств совершения преступления в отношении мирных граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Также поручено установить причастных к преступлениям лиц.

Ранее Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела в связи с массированными обстрелами украинскими националистами жителей Донбасса.