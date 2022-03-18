СК России возбудил ещё два дела в связи с массированными обстрелами жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела в связи с массированными обстрелами украинскими националистами жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск.

17 марта в представительстве ДНР сообщили, что украинская армия открыла огонь по территории Донецкой Народной Республики из крупнокалиберного вооружения.