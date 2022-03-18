В ДНР сообщили о гибели четырёх человек при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Четыре мирных жителя погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о гибели четырёх мирных жителей в результате обстрела ВФУ по ул. Петровского, 11в, Кировского района Донецка», — говорится на сайте представительства ДНР в СЦКК.

Также сообщается о пострадавшей в населённом пункте Ясиноватая. Женщина доставлена в больницу.

15 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили о гибели мирного жителя из-за обстрела со стороны ВСУ.

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