В ДНР сообщили о гибели четырёх человек при обстреле Донецка со стороны ВСУ
«По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о гибели четырёх мирных жителей в результате обстрела ВФУ по ул. Петровского, 11в, Кировского района Донецка», — говорится на сайте представительства ДНР в СЦКК.
Также сообщается о пострадавшей в населённом пункте Ясиноватая. Женщина доставлена в больницу.
15 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили о гибели мирного жителя из-за обстрела со стороны ВСУ.