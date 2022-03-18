Минобороны России предложило открыть в Мариуполе гумкоридоры для националистов
- РИА Новости
Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он отметил, что российская сторона официально обратилась к киевским властям два дня назад и довела до них, что «готова открыть гуманитарные коридоры и выпустить всех бандитов в любом направлении, чтобы спасти город и людей» от них.
«При этом гарантируем жизнь националистам, сложившим оружие, обеспечим гуманитарный коридор по их выходу на подконтрольные Киеву территории», — сказал Мизинцев.
По его словам, в ответ был получен категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц Украины.
Ранее сообщалось, что Мариупольский аэропорт полностью перешёл под контроль сил Донецкой Народной Республики.