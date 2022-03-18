Минобороны России предложило открыть в Мариуполе гумкоридоры для националистов

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Российское Минобороны заявило о готовности открыть гуманитарные коридоры для националистов из Мариуполя, но получило от украинских властей отказ.
Минобороны России предложило открыть в Мариуполе гумкоридоры для националистов
  • РИА Новости

Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что российская сторона официально обратилась к киевским властям два дня назад и довела до них, что «готова открыть гуманитарные коридоры и выпустить всех бандитов в любом направлении, чтобы спасти город и людей» от них.

«При этом гарантируем жизнь националистам, сложившим оружие, обеспечим гуманитарный коридор по их выходу на подконтрольные Киеву территории», — сказал Мизинцев.

По его словам, в ответ был получен категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц Украины.

Ранее сообщалось, что Мариупольский аэропорт полностью перешёл под контроль сил Донецкой Народной Республики.

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