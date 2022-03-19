На Украине признали, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю

Короткая ссылка
В Минобороны Украины признали, что вооружённые силы страны потеряли выход к Азовскому морю.

«...временно лишили Украину выхода к Азовскому морю», — говорится в заявлении украинского военного ведомства в Facebook.

1 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полной блокировке выхода подразделений ВСУ к Азовскому морю.

12 марта Следственный комитет России возбудил дело по факту обстрела российского гражданского грузового судна «Сормовский-3064» в акватории Азовского моря со стороны украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить