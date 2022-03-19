На Украине признали, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю
«...временно лишили Украину выхода к Азовскому морю», — говорится в заявлении украинского военного ведомства в Facebook.
1 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полной блокировке выхода подразделений ВСУ к Азовскому морю.
12 марта Следственный комитет России возбудил дело по факту обстрела российского гражданского грузового судна «Сормовский-3064» в акватории Азовского моря со стороны украинских военных.