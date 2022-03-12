СК возбудил дело по факту обстрела ВСУ российского судна в Азовском море
- РИА Новости
«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело... в связи с обстрелом российского судна», — говорится в сообщении.
По данным следователей, украинские военные 12 марта «произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия» по российскому судну.
«В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана произошло возгорание судна. Благодаря действиям экипажа пожар был локализован, судно покинуло акваторию в зоне поражения», — добавили в СК.
В феврале два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины в Азовском море.