Два грузовых судна подверглись ракетному обстрелу ВСУ в Азовском море

Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному обстрелу со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) в Азовском море.

Об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

«В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару вооружённых сил Украины», — приводит сообщение ТАСС.

По данным управления, огонь вёлся со стороны Мариуполя.

Нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту произошёл пожар. Отмечается, что один из членов экипажа получил тяжёлое ранение.