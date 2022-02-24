Два грузовых судна подверглись ракетному обстрелу ВСУ в Азовском море
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Об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.
«В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару вооружённых сил Украины», — приводит сообщение ТАСС.
По данным управления, огонь вёлся со стороны Мариуполя.
Нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту произошёл пожар. Отмечается, что один из членов экипажа получил тяжёлое ранение.