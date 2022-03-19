Зеленский прокомментировал переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров с российской стороной.

«Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», — сказал он в ходе видеообращения.

Глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский ранее назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева.

Он также отметил, что Россия и Украина на переговорах сблизили свои позиции по таким пунктам, как нейтральный статус Украины и её невступление в НАТО.

При этом, по словам Мединского, в вопросе демилитаризации Украины Москва и Киев находятся «где-то на полпути».