ООН провела первый конвой с гуманитарной помощью в украинский город Сумы

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ООН смогла провести первый конвой с гуманитарной помощью в украинский город Сумы, заявил спецкоординатор всемирной организации по Украине Амин Авад.

«Сегодня ООН вместе с партнёрами на Украине провела первый конвой срочной гуманитарной помощи в город Сумы», — приводит ТАСС заявление Авада.

По его словам, было доставлено 130 т помощи, в том числе медикаменты, вода, продукты питания, которые будут распространены среди 35 тыс. человек.

Кроме того, привезено оборудование для ремонта систем водоснабжения, за счёт чего планируется оказать помощь примерно 50 тыс. человек.

Ранее стало известно, что Россия доставила на Украину почти 3,2 тыс. т гуманитарного груза в целях помощи жителям Украины.

В Минобороны России также сообщили, что российские военные доставили около 100 т гуманитарной помощи жителям населённых пунктов Харьковской области.

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