Россия доставила на Украину более трёх тысяч тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину почти 3,2 тыс. т гуманитарного груза в целях помощи жителям Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«С 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 3175 т гуманитарного груза», — рассказал Мизинцев.

Он добавил, что было организовано 385 гуманитарных акций.

По словам Мизинцева, за минувшие сутки проведено 36 гумакций в Киевской, Харьковской, Черниговской областях, ДНР и ЛНР, в рамках которых мирному населению передали 181 т продуктов питания, средств гигиены и лекарств.

Ранее стало известно, что в Московской области собрали 50 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Представитель группировки войск ВС России в Сирии Виктор Алексеев ранее заявил, что из САР в Донбасс отправили более 110 т гуманитарной помощи.