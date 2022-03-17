В Подмосковье собрали 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

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В Московской области собрали 50 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
В Подмосковье собрали 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
  • globallookpress.com
  • © V Ictor/XinHua

Об этом сообщает телеканал «360».

Сбором занимались представители движения «Волонтёры Подмосковья», Общественной палаты Московской области и Народного фронта. Они работали на складе в Домодедове.

«Это безумно важно, что мы вместе, что мы можем сплотиться ради большого дела. И мы будем дальше продолжать доставлять помощь людям. Это жизненно необходимо сейчас — и тем людям, которые сегодня в безопасности, в пунктах временного размещения в Московской области, и тем, кто остался на территории Донбасса», — заявил член регионального штаба Народного фронта в Московской области Юрий Ваганов.

Также стало известно, что МЧС России доставило более 2 тыс. т гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, передаёт ФАН. Как рассказали в ведомстве, грузы формируют в Белгородской и Ростовской областях и Крыму.

Ранее сообщалось, что Ростовская область примет участие в работе по восстановлению Донбасса.

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