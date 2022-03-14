Из Сирии отправили более 110 т гуманитарной помощи жителям Донбасса

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Из Сирии в Донбасс отправили более 110 т гуманитарной помощи. Об этом сообщил представитель группировки войск ВС России в Сирии Виктор Алексеев.

«Уже происходит отправка партии гуманитарного груза. Это фрукты (апельсины, бананы, лимоны, помело), а также комплекты детских вещей», — цитирует Алексеева ТАСС.

Он уточнил, что общий вес груза составляет более 110 т.

Ранее стало известно, что МЧС России за двое суток доставило более 330 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины.

Более 40 т гуманитарной помощи было доставлено российскими военнослужащими в Киевскую область.

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