МЧС России за двое суток доставило более 330 т гуманитарной помощи для Донбасса и Украины

МЧС России за двое суток доставило более 330 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины.

«11 и 12 марта тремя колоннами МЧС России из 42 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров груз с гуманитарной помощью общим весом более 330 т доставлен в районы Украины и Донбасса, где складывается наиболее сложная обстановка», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что формирование груза ежедневно происходит в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму.

Ранее стало известно, что США позволят своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам в качестве исключения из санкций.