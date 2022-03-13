Российские военные доставили более 40 т гумпомощи в Киевскую область

Российские военнослужащие доставили более 40 т гуманитарной помощи в Киевскую область, сообщает Минобороны России.

«Российские военнослужащие доставили более 40 т гуманитарной помощи для жителей Бородянского района Киевской области», — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что в подконтрольные российской армии населённые пункты доставляют продукты питания и предметы первой необходимости.

Ранее стало известно, что МЧС России за двое суток доставило более 330 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины.