Российские военные доставили более 40 т гумпомощи в Киевскую область

Короткая ссылка
Российские военнослужащие доставили более 40 т гуманитарной помощи в Киевскую область, сообщает Минобороны России.
Российские военные доставили более 40 т гумпомощи в Киевскую область
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Российские военнослужащие доставили более 40 т гуманитарной помощи для жителей Бородянского района Киевской области», — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что в подконтрольные российской армии населённые пункты доставляют продукты питания и предметы первой необходимости.

Ранее стало известно, что МЧС России за двое суток доставило более 330 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить