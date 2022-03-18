Минобороны: российские военные доставили около 100 т гумпомощи жителям Харьковской области

Российские военные доставили около 100 т гуманитарной помощи жителям населённых пунктов Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«В освобождённые населённые пункты Чугуевского района Харьковской области (Украина) для местных жителей доставлена очередная гуманитарная помощь из России... общим объёмом около 100 т», — приводит сообщение РИА Новости.

Гуманитарная помощь включает в себя продуктовые наборы, детское питание, медикаменты.

Военные передали гумпомощь в детские дома и нуждающимся жителям.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о доставке на Украину почти 3,2 тыс. т гуманитарного груза из России в целях помощи жителям Украины.

По его словам, было организовано 385 гуманитарных акций.