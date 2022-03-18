Небензя: Харьковский институт собирал высокопатогенные вирусы птичьего гриппа

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что причастность Харьковского института к сбору опасных штаммов птичьего гриппа документально подтверждена.
Небензя: Харьковский институт собирал высокопатогенные вирусы птичьего гриппа
  • AP

«Документально подтверждена причастность Харьковского института к проведению работ по сбору штаммов вирусов птичьего гриппа», — цитирует ТАСС его заявление, сделанное на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя также рассказал о нахождении новых свидетельств того, что в центре Восточной Европы велась опасная военно-биологическая деятельность.

10 марта Минобороны России сообщило, что полученные сведения подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что под контролем США на базе лаборатории в Харькове реализовывался секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

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