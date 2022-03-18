В ЛНР заявили, что потери ВСУ за сутки составили 70 человек

За прошедшие сутки потери украинской армии составили 70 человек, заявили в Народной милиции ЛНР.

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно: 70 человек личного состава», — говорится в сообщении в Telegram ведомства.

Отмечается, что украинская сторона также потеряла три БМП.

Ранее сообщалось, что группировка войск Луганской Народной Республики провела успешные бои против украинских националистов в Северодонецке и Рубежном.