В Минобороны России сообщили об успешных боях войск ЛНР в Северодонецке

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Группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов в Северодонецке и Рубежном. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны России сообщили об успешных боях войск ЛНР в Северодонецке
  • РИА Новости

«Группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного», — заявил Конашенков.

Ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в стриме RT «Летучка» заявил, что на освобождённой территории республики обнаружено несколько пыточных лагерей украинских нацбатальонов «Айдар», «Азов» и «Торнадо».

16 марта Минобороны России сообщило, что войска ЛНР ведут бой в Северодонецке.

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