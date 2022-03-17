В Минобороны России сообщили об успешных боях войск ЛНР в Северодонецке

Группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов в Северодонецке и Рубежном. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного», — заявил Конашенков. Ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в стриме RT «Летучка» заявил, что на освобождённой территории республики обнаружено несколько пыточных лагерей украинских нацбатальонов «Айдар», «Азов» и «Торнадо». 16 марта Минобороны России сообщило, что войска ЛНР ведут бой в Северодонецке.