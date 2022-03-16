Минобороны России сообщило, что войска ЛНР ведут бой в Северодонецке

Группировка войск Луганской Народной Республики ведёт наступательные действия в Северодонецке, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, ведёт бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецка», — сказал Конашенков.

По его словам, подразделения ДНР взяли под контроль населённые пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое.

Ранее подполковник Андрей Марочко, представитель Народной милиции ЛНР, в стриме RT рассказал, что освобождено уже порядка 80% территории Луганской области.