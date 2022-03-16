Представитель Народной милиции ЛНР: освобождено порядка 80% территории Луганской области

Подполковник Андрей Марочко, представитель Народной милиции ЛНР, в стриме RT рассказал, что освобождено уже порядка 80% территории Луганской области.

«Сейчас освобождаются Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. Для понимания, почему так сложно идёт работа, — в этих населённых пунктах мирные граждане держатся украинскими войсками в качестве живого щита. До всех этих событий, допустим, в населённом пункте Рубежное проживали до 50 тыс. человек, в Лисичанске — порядка 100 тыс., а в Северодонецке — более 100 тыс.», — сказал он.

Он добавил, что благодаря продвижению сил ЛНР сейчас стала возможна эвакуация жителей Рубежного.