Представитель Народной милиции ЛНР: освобождено порядка 80% территории Луганской области

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Подполковник Андрей Марочко, представитель Народной милиции ЛНР, в стриме RT рассказал, что освобождено уже порядка 80% территории Луганской области.
Представитель Народной милиции ЛНР: освобождено порядка 80% территории Луганской области
  • РИА Новости
  • © Иван Родионов

«Сейчас освобождаются Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. Для понимания, почему так сложно идёт работа, — в этих населённых пунктах мирные граждане держатся украинскими войсками в качестве живого щита. До всех этих событий, допустим, в населённом пункте Рубежное проживали до 50 тыс. человек, в Лисичанске — порядка 100 тыс., а в Северодонецке — более 100 тыс.», — сказал он.

Он добавил, что благодаря продвижению сил ЛНР сейчас стала возможна эвакуация жителей Рубежного.

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