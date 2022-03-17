В Народной милиции ЛНР заявили об обнаружении пыточных лагерей украинских нацбатальонов

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в стриме RT «Летучка» заявил, что на освобождённой территории республики обнаружены несколько пыточных лагерей украинских нацбатальонов «Айдар», «Азов» и «Торнадо».

«На территории освобождённой ЛНР мы уже находили несколько лагерей, можно сказать, концлагерей, можно сказать, пыточных лагерей батальонов «Айдар», «Азов». И вот накануне недавно наши общественники нашли лагерь батальона «Торнадо», — сказал он.

Также он заявил, что ВСУ ведут огонь по населённым пунктам, где нет военных объектов.

«То ли от бессилия, то ли от злобы ведётся огонь по населённым пунктам на тех участках, где линия фронта не сдвигалась и где военных объектов нет. Это просто демонстрация силы, запугивание населения», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что войска ЛНР ведут бой в Северодонецке.