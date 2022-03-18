Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что освобождение Мариуполя станет важным символом

Короткая ссылка
Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью РИА Новости заявил, что, по его мнению, освобождение Мариуполя имеет важный символический смысл.
Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что освобождение Мариуполя станет важным символом
  • РИА Новости

«Взятие Мариуполя открывает логистический коридор Ростов — Одесса... Если Мариуполь взять и открыть эту дорогу, то всё от Таганрога до Херсона будет под нашим контролем», — сказал он.

Прозоров добавил, что Мариуполь всегда был неким символом.

«Он был сначала за ДНР, там были события 9 мая 2014 года, потом его взяли нацики, там конкретно националисты рубились... Если его взять, то это будет колоссальный подъём боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падение для Украины», — высказал мнение экс-подполковник СБУ.

Ранее сообщалось, что российские вооружённые силы обеспечили 17 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тыс. человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить