Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью РИА Новости заявил, что, по его мнению, освобождение Мариуполя имеет важный символический смысл.

«Взятие Мариуполя открывает логистический коридор Ростов — Одесса... Если Мариуполь взять и открыть эту дорогу, то всё от Таганрога до Херсона будет под нашим контролем», — сказал он.

Прозоров добавил, что Мариуполь всегда был неким символом.

«Он был сначала за ДНР, там были события 9 мая 2014 года, потом его взяли нацики, там конкретно националисты рубились... Если его взять, то это будет колоссальный подъём боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падение для Украины», — высказал мнение экс-подполковник СБУ.

Ранее сообщалось, что российские вооружённые силы обеспечили 17 марта безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тыс. человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время.