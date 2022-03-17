Кадыров: в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев
- РИА Новости
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По его словам, чеченские бойцы продолжают штурм Мариуполя.
«Чеченские бойцы продолжают принимать самое деятельное участие в штурме Мариуполя... Задача усложняется наличием мирного населения в зоне боевых столкновений, и бойцам приходится действовать очень аккуратно. Тем не менее уже достигнуты существенные успехи и в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Ранее Telegram-канал «Оперативные сводки» опубликовал видео работы в Мариуполе чеченского спецназа, зачищающего город от украинских националистов.