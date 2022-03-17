Кадыров: в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время.
Кадыров: в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев
  • РИА Новости
  • © Михаил Андроник

По его словам, чеченские бойцы продолжают штурм Мариуполя.

«Чеченские бойцы продолжают принимать самое деятельное участие в штурме Мариуполя... Задача усложняется наличием мирного населения в зоне боевых столкновений, и бойцам приходится действовать очень аккуратно. Тем не менее уже достигнуты существенные успехи и в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал «Оперативные сводки» опубликовал видео работы в Мариуполе чеченского спецназа, зачищающего город от украинских националистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить