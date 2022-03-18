Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Европейские политики попросили продлить сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира для номинирования президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в обращении на сайте комитета премии.

Политики попросили комитет продлить срок выдвижения кандидатов на премию до 31 марта «в свете исторических и беспрецедентных событий».

В январе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира в 2022 году.

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Премия была присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

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