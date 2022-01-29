Экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую норвежские парламентарии выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил её советник Франак Вячорка.

AP

© Lisa Leutner