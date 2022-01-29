Экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую норвежские парламентарии выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил её советник Франак Вячорка.
Экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира
  • AP
  • © Lisa Leutner

«Норвежские парламентарии... номинировали Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что создание лекарства от коронавирусной инфекции стало бы прорывом, достойным Нобелевской премии.

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