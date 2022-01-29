Экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира
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«Норвежские парламентарии... номинировали Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года», — написал он в своём Twitter-аккаунте.
Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4— Franak Viačorka (@franakviacorka) January 28, 2022
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что создание лекарства от коронавирусной инфекции стало бы прорывом, достойным Нобелевской премии.